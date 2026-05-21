МИД РФ осудил давление США на Кубу и призвал к урегулированию путем переговоров

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ выступил с осуждением политики давления на Кубу, проводимой Соединенными Штатами, и призвал к урегулированию противоречий путем переговоров.

"Решительно осуждаем новые попытки поставить на колени кубинский народ, который на протяжении без малого 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа и торгово-экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады Острова свободы", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Вновь призываем к поиску урегулирования противоречий между Гаваной и Вашингтоном путём переговоров на основе взаимного уважения", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что в Москве "особое внимание обратили на предъявленные 19 мая Министерством юстиции США обвинения бывшему главе государства, лидеру революции Раулю Кастро в связи с поражением кубинскими ВВС 24 февраля 1996 года нарушивших границы воздушного пространства страны двух лёгкомоторных самолётов, в результате чего тогда погибли четыре человека, трое из которых являлись гражданами США".

"Спустя 30 лет после этого инцидента его пытаются использовать для придания видимости легитимности беспрецедентному давлению на кубинское руководство с неприкрытой целью смены власти в стране и установления контроля над ней. Для усиления этого нажима в Карибский бассейн прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц", - отмечается в заявлении.

"Похоже, специально делается всё, чтобы показать возможность вооружённой интервенции в отношении Кубы. Аналогии с январскими событиями в Венесуэле напрашиваются", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Решительно не приемлем односторонние ограничительные меры, направленные на экономическое "удушение" Острова свободы", - отмечается в сообщении.