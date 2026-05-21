При атаке БПЛА в ДНР погиб один человек, восемь получили ранения

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атаки БПЛА в Донецкой Народной Республике в четверг, заявил глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что "в Красногвардейском районе Макеевки в результате массированной атаки ударными БПЛА ВСУ по объекту гражданской инфраструктуры погибла женщина". Ранения средней степени тяжести получили еще пять женщин и трое мужчин.