При атаке БПЛА в ДНР погиб один человек, восемь получили ранения

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате атаки БПЛА в Донецкой Народной Республике в четверг, заявил глава региона Денис Пушилин.

Об этом говорится в сообщении Пушилина, распространенном в четверг его пресс-службой.

Он уточнил, что "в Красногвардейском районе Макеевки в результате массированной атаки ударными БПЛА ВСУ по объекту гражданской инфраструктуры погибла женщина". Ранения средней степени тяжести получили еще пять женщин и трое мужчин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 мая 2026 года Военная операция на Украине
