Глава ДНР сообщил о восьми пострадавших от атак БПЛА за день

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Донецкой народной республике за день от атак БПЛА пострадали восемь человек, в том числе ребенок, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Петровском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА мужчина 1958 года рождения получил ранения средней степени тяжести. В Калининском районе Донецка в результате атаки ударного БПЛА ВФУ ранения средней степени тяжести получила девочка 2012 года рождения, пострадали женщины 1877 и 2002 годов рождения и юноша 2006 года рождения.

В Докучаевске в результате атаки БПЛА тяжело ранен мужчина 1969года рождения.

В Волновахе в результате удара БПЛА пострадала женщина 1990 года рождения.

В Красноармейце тоже из-за атаки БПЛА пострадал мужчина 1970 года рождения, сообщил Пушилин.