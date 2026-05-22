Трое пострадавших при ударе по общежитию колледжа в ЛНР находятся в тяжелом состоянии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В больницы Луганской Народной Республики госпитализированы восемь пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР), трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в пятницу.

Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, сообщил помощник министра.

На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 35 человек.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара в зданиях находились 86 подростков от 14 до 18 лет.

Из-под завалов извлечены трое выживших, а также тело одного погибшего.