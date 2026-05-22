Трое пострадавших при ударе по общежитию колледжа в ЛНР находятся в тяжелом состоянии

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В больницы Луганской Народной Республики госпитализированы восемь пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР), трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам в пятницу.

Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, сообщил помощник министра.

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил Кузнецов.

Вооруженные силы Украины в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате атаки ранены 35 человек.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара в зданиях находились 86 подростков от 14 до 18 лет.

Из-под завалов извлечены трое выживших, а также тело одного погибшего.

ЛНР Старобельск
