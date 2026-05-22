Поиск

СКР заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Великобритании Уоллесу

Политик обвиняется в призывах к террористической деятельности на территории России

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) завершил расследование против британского политика, экс-министра обороны Великобритании Роберта Уоллеса, он заочно обвиняется в призывах к террористической деятельности на территории России и к поставкам Украине дальнобойных ракет, сообщили в ведомстве.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Великобритании Роберта Бена Лоббана Уоллеса. Следствием установлено, что в сентябре 2025 года в ходе участия в конференции "Варшавский форум по безопасности 2025" он призвал к террористической деятельности на территории РФ и предоставлению Украине дальнобойного ракетного вооружения для ударов по Крымскому мосту", - говорится в сообщении в Max-канале СКР в пятницу.

В ведомстве отметили, что Уоллесу (заочно - ИФ) "предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, он объявлен в международный розыск".

Эти данные, как заявили в СКР, были представлены главе ведомства Александру Бастрыкину на совещании, которое он провел в Донецке.

Ранее сообщалось, что 13 мая этого года МВД России объявило Уоллеса в розыск.

По данным российской полиции, Роберт Бен Лоббан Уоллес, уроженец Великобритании (Большой Лондон, д. Фарнборо), родившийся 15 мая 1970 года, разыскивается в рамках расследования уголовного дела. Фабула дела не уточнялась.

Бен Уоллес - британский политик, член Консервативной партии, занимал должность министра обороны Великобритании с 2019 по 2023 год.

Бен Уоллес СКР Украина Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Омбудсмен сообщила о четырех погибших при ударе по общежитию в ЛНР

МЧС приостановило работы на месте обрушения в вузе в ЛНР из-за угрозы повторной атаки

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

 Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Тело погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося общежития в ЛНР

В ЛНР 35 человек пострадали из-за удара ВСУ по учебному корпусу вуза и общежитию

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

 Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Челябинской области

Семь вагонов с углем сошли с рельсов в Кузбассе

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 217 беспилотников ВСУ

Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9521 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2279 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов