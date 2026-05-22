Роспотребнадзор отметил рост онлайн-торговли практически во всех товарных группах

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор регистрирует устойчивый рост онлайн-торговли практически во всех товарных группах, наиболее высокая доля онлайн-продаж приходится на сегмент легкой промышленности, где за три года объем онлайн-торговли увеличился в 19 раз.

"В рамках анализа оборота отдельных видов продукции выявлено, что дистанционная торговля продолжает активно расти. В ряде категорий онлайн-канал уже сопоставим или превышает объем традиционной розницы. Наиболее высокая доля онлайн-продаж наблюдается в сегменте легкой промышленности, где на долю дистанционной торговли приходится 62,7% розничных продаж. За три года объем онлайн-торговли увеличился в 19 раз и теперь в 4 раза опережает рост офлайн-торговли", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу.

Так, в обувной продукции онлайн-канал также стал доминирующим и занимает более половины рынка - 52,4%. Объемы дистанционной продажи обуви за три года выросли более чем в 8 раз, в то время как объем традиционной розницы наоборот снизился. Существенная доля дистанционной торговли фиксируется и в категории парфюмерии - 44,4%. За четыре года объемы онлайн-торговли духов и туалетной воды увеличились почти в 2 раза, сообщает Роспотребнадзор.

"Доля онлайн-продаж социально значимых товаров существенно ниже, однако и в этих категориях дистанционная торговля демонстрирует высокие темпы роста. Например, онлайн-продажи упакованной воды выросли за два года более чем в 2 раза", - добавили в ведомстве.

Там отметили, что проведенные данные свидетельствуют о том, что "продовольственные товары пока сохраняют преобладание традиционной розницы".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в структуре обращений, поступивших на нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли за 2025 год, доля жалоб на товары, приобретенные дистанционно, возросла и составила 36,7%.