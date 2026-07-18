Поиск

В Wildberries заявили, что на складе в Электростали тушат очаги возгорания, в Котовске пожар ликвидирован

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания на складе Wildberries-Russ в Электростали, на объекте в Котовске пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в соцсетях в субботу.

В РоссииСемеро пострадавших при атаке БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянииЧитать подробнее

"Совместно со всеми компетентными органами продолжаем работу над устранением последствий атак на наши логистические комплексы. В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий. В Котовске пожар ликвидирован полностью", - написала она.

Ким также сообщила, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Запланированные поставки партнеры маркетплейса могут отгрузить на другие склады компании.

В ночь на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке БПЛА самолетного типа. Есть пострадавшие. Повреждения получила нефтебаза в Ногинске и склад Wildberries в Электростали.

В результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Общая площадь логистического комплекса Wildberries-Russ в Тамбовской области превышает 108 тыс. кв. м, в Электростали - 250 тыс. кв. м.

Wildberries Татьяна Ким Котовск Электросталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

Объект энергетики атакован БПЛА в Курской области

ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

 ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе

Организатор схрона, который СБУ использовала для подрыва машины офицера ЧФ в 2024 г., дает признательные показания

Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

 Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

Военные РФ поразили цели в портах Одесской области и ракетный комплекс ВСУ в районе Очакова

На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

 На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10585 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3190 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов