В Wildberries заявили, что на складе в Электростали тушат очаги возгорания, в Котовске пожар ликвидирован

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания на складе Wildberries-Russ в Электростали, на объекте в Котовске пожар полностью ликвидирован, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в соцсетях в субботу.

"Совместно со всеми компетентными органами продолжаем работу над устранением последствий атак на наши логистические комплексы. В Электростали сотрудники МЧС продолжают тушение оставшихся очагов возгорания, идет ликвидация последствий. В Котовске пожар ликвидирован полностью", - написала она.

Ким также сообщила, что товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи. Запланированные поставки партнеры маркетплейса могут отгрузить на другие склады компании.

В ночь на субботу несколько городских округов в Подмосковье подверглись атаке БПЛА самолетного типа. Есть пострадавшие. Повреждения получила нефтебаза в Ногинске и склад Wildberries в Электростали.

В результате ударов беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области погибли семь человек, еще 25 пострадали.

Общая площадь логистического комплекса Wildberries-Russ в Тамбовской области превышает 108 тыс. кв. м, в Электростали - 250 тыс. кв. м.