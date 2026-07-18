Две жительницы Крыма, завербованные СБУ, арестованы за госизмену

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Крыму задержаны две гражданки РФ, подозреваемые в совершении государственной измены, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что жительница Ялты, по заданию куратора оборудовала на полуострове схрон с компонентами самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ.

По данным ФСБ, уроженка Николаевской области, 1967 г.р. инициативно установила контакт с сотрудником СБУ через мессенджер WhatsApp.

Вторая фигурантка осуществляла денежные переводы (5 тысяч гривен) со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.

Кроме того, 34-летняя женщина собирала информацию об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных на полуострове. Указанные сведения она планировала направить своему родственнику - сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ.

Обе фигурантки арестованы.

Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме оказания финансовой, материально - технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) УК РФ. Каждой из женщин грозит наказание от 12 до 20 лет колонии.

В сентябре 2024 года сообщалось о подрыве в Гагаринском районе Севастополя автомобиля военнослужащего Черноморского флота, капитана 1 ранга Валерия Транковского. Взрывное устройство было прикреплено к днищу его автомобиля. В результате теракта офицер погиб.