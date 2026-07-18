Организатор схрона, который СБУ использовала для подрыва машины офицера ЧФ в 2024 г., дает признательные показания

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - ФСБ опубликовала видео задержания двух жительниц Крыма, работавших на спецслужбы Украины.

В видео, предоставленном "Интерфаксу" ЦОС ФСБ России, также представлен допрос 59-летней задержанной, которая рассказала, как познакомилась в Киеве с агентами СБУ.

"Когда я приехала в Россию, мне позвонил этот Виктор, и попросил завести посылку знакомому. Когда я приехала на место, он сказал, где находятся все эти детали, сказав, что это запчасти от компьютера", - сказала женщина.

Далее она сообщает, как и куда под руководством куратора отвезла посылку.

Ранее в ФСБ России сообщили о задержании в Крыму двух гражданок РФ, подозреваемые в совершении государственной измены.

"Установлено, что жительница Ялты по заданию куратора оборудовала на полуострове схрон с компонентами самодельного взрывного устройства и передала координаты тайника противнику. Впоследствии схрон был использован СБУ для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота РФ", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, уроженка Николаевской области, 1967 года рождения инициативно установила контакт с сотрудником СБУ через мессенджер WhatsApp.

Вторая фигурантка осуществляла денежные переводы (5 тысяч гривен) со своего счета в одном из украинских банков в пользу ВСУ на приобретение радиостанций, обмундирования, амуниции и иного снаряжения.

"Помимо финансовой поддержки 34-летняя жительница Кировского района республики Крым, осуществляла сбор информации об инфраструктуре топливно-энергетического комплекса, военном аэродроме и других военных объектах ВС РФ, расположенных на полуострове. Указанные сведения она планировала направить своему родственнику - сотруднику Государственной пограничной службы Украины, однако не успела этого сделать, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ России", - сообщили в ЦОС.