ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России завершил заверение списков всех 11 политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

Ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным избирательным округам от партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Новые люди", "Яблоко", Партии пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина" и Партии прямой демократии. В текущую субботу ЦИК на заседании заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от экологической партии "Зеленые".

"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. То есть, мы с вами заверили, и завершило это заверение списков партия "Зеленые". Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили, этот этап завершился", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в субботу.

По ее словам, ЦИК на следующей неделе продолжит регистрацию списков кандидатов от партий.

Документы на регистрацию федеральных списков подали пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия".

17 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от КПРФ. Партия стала первой, кто зарегистрировал федеральный список кандидатов на предстоящие выборы.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.