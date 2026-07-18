Военные РФ поразили цели в портах Одесской области и ракетный комплекс ВСУ в районе Очакова

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по украинским портам, судам и береговому ракетному комплексу, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"В результате ударов: в порту "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов", - сказано в сообщении.

В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ. По информации Минобороны РФ, удар по судну в районе острова Змеиный нанесен беспилотниками "Герань-4" и "Гербера".

"В районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2", - заявило Минобороны РФ.

Ведомство заявило, что групповые удары нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.