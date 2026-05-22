В Кремле назвали чудовищным преступлением атаку украинских БПЛА на вуз в ЛНР

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением удар украинских беспилотников по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета.

"Чудовищное преступление. Это было очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети, молодые люди", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом, наказание, конечно, должен понести киевский режим", - подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас главное - принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто под ними находится.

Власти ЛНР сообщили, что ВСУ в ночь на пятницу атаковали учебный корпус и общежитие филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара там находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Пасечник сообщал о 35 пострадавших в результате удара. В МЧС РФ заявли, что из-под завалов извлечено тело одного погибшего.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова написала в своем канале в мессенджере Max, что, "по предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести".

В больницы ЛНР госпитализированы восемь пострадавших, трое из них - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов журналистам. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим, сообщил помощник министра.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета, подведомственного Минпросвещения России, сообщила пресс-служба министерства.