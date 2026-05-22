Военные РФ с 16 по 22 мая сбили 4184 беспилотника ВСУ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Силами ПВО с 16 по 22 мая сбиты 4 184 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины, сообщает министерство обороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4 184 беспилотных летательных аппарата самолётного типа", - говорится в сообщении Минобороны.

За этот же период ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитная самоходная установка Gepard противника, заявили в военном ведомстве.