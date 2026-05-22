Лавров прибыл в Пермь для участия в Международных слушаниях по евразийской безопасности

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пермь, где примет участие во II Международных общественно-политических слушаниях по евразийской безопасности.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что слушания посвящены выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничеству на пространстве Евразии.

Кроме того, в Перми под руководством Лаврова состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Организаторами слушаний выступают администрация губернатора Пермского края, "Евразийский диалог" при поддержке "Единой России" и МИД РФ.

Как ранее отмечал координатор "Евразийского диалога", член бюро высшего совета "Единой России" Андрей Климов, деловая программа форума 2026 года будет включать большое пленарное заседание, отдельные круглые столы, секционные встречи, несколько мероприятий "на полях".

В суды подано свыше 700 исков о возврате государству участков в заповедников

Число пострадавших при ударе по учебному корпусу и общежитию в ЛНР выросло до 39

Запасов воды в водохранилищах Крыма хватит на 400 дней

Пашинян заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийскую кампанию

