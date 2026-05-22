ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли массированный и пять групповых ударов по целям на Украине, которыми поразили предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военные аэродромы, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 16 по 22 мая текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы", - говорится в недельной сводке ведомства.

По его данным, также за неделю российские военные поразили ударами цеха сборки, места хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ, пункты временной дислокации украинских сил.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 мая 2026 года Военная операция на Украине
Украина Минобороны РФ
