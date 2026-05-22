Минздрав отметил рост на четверть число желающих лечиться в России иностранцев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число иностранных пациентов, желающих лечиться в России, увеличилось на 25% в 2025 году, это касается таких профилей, как онкология, онкогематология и кардиология, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на 60-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

"Мы можем отметить сегодня интерес в рамках медицинского туризма со всего мира, - сказал он. - В целом, онкогематология, онкология, кардиология в 2025 году - рост числа иностранных пациентов, желающих лечиться в нашей стране, составил более 25%".

По его словам, Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева достигает излечиваемости при онкогематологических заболеваниях более 92% пациентов. НМИЦ гематологии Минздрава России внедряет и использует самые высокотехнологичные методы лечения.

"Наши технологии дали результат по значимому увеличению экспорта медицинской продукции во всем мире", - отметил глава Минздрава.