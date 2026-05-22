В Туве возбудили дела об уколах, сделанных воспитанникам в детском саду

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Кызыле чиновники и правоохранители проверяют детский садик после того, как родители нескольких детей обнаружили у них следы уколов на ягодицах, уволены два сотрудника, возбуждены уголовные дела, сообщили в СК по Туве.

"В социальных медиа размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении воспитанников", - говорится в сообщении.

По факту СК возбудил уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК).

Второе уголовное дело возбудило МВД о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК).

В полицию Кызыла 19 мая подали заявления родители детей, которые ходит в этот садик.

"Женщины сообщили, что обнаружили у своих 4-летних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов, - сообщили в управлении МВД по Туве. - Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем".

"Предварительно установлено, что 18 мая (...) неустановленное лицо сделало уколы в области ягодиц четверых малолетних детей в возрасте 4 и 5 лет, тем самым причинив им физическую боль", - сообщает МВД.

По делу назначены экспертизы, опрашиваются родители и сотрудники садика.

Свою проверку инициировала и прокуратура Тувы.

Сайт мэрии Кызыла сообщает, что департамент образования получил 18 мая заявление родителей детей из сада № 15 "Страна детства" и начал служебную проверку.

"Комиссия зафиксировала нарушения педагогической этики и норм профессионального поведения в части обязанности педагогических работников уважать честь и достоинство обучающихся, соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. К данным нарушениям отнесены факты некорректного словесного воздействия со стороны сотрудников", - говорится в сообщении.

Камеры видеонаблюдения фактов применения физического насилия не зафиксировали.

На основании выводов служебной проверки были уволены воспитатель и помощник воспитателя, а руководителю детского сада предписано усилить контроль за соблюдением профессиональной этики, добавили в мэрии.