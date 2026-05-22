Лавров заявил, что Россия добивается украинского урегулирования, которое снимет угрозы с Запада на долгосрочную перспективу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Россия добивается такого решения украинского кризиса Россия, которое снимет угрозы ее безопасности с западного направления в долгосрочной исторической перспективе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Но это должно предполагать и устранение угроз, которые созданы усилиями киевского режима людям, живущим в Крыму, на Донбассе, Новороссии - ну, собственно, как и другим, всем жителям бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, которым запретили разговаривать, думать обучать детей на своем родном языке, равно как и исповедовать классическую религию своих отцов, дедов и всех других предков", - сказал Лавров, выступая на заседании комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Как отметил глава МИД, "практически кризисом охвачены все основные части нашего евразийского континента".

Диалог о формировании евразийской безопасности, отметил Лавров, должен выстраиваться вокруг вопросов, о том, как построить такую архитектуру, "которая будет, во-первых, содействовать устранению причин каждого этого кризиса и установлению долгосрочных стабильных отношений в каждой части континента, а во-вторых - будет выстраивать долгосрочные меры доверия, которые будут способствовать созданию максимально благоприятных условий для развития всех". "А развитие, в свою очередь, будет способствовать созданию материального фундамента для архитектуры безопасности", - добавил он.

"Понятно, что архитектура должна быть равной, неделимой безопасности, учитывать законные озабоченности всех", - сказал глава МИД РФ.

Говоря о таких евразийских интеграционных структурах, как ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и др., он заявил, что "диалог между всеми этими организациями будет позволять выстраивать архитектуру взаимного доверия, транспарентности в военных сферах и одновременно укреплять экономический фундамент".

