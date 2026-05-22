Лавров заявил о негативных последствиях возобновления конфликта на Ближнем Востоке для всего мира

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Москва выступает категорически против рецидивов вооруженной агрессии на Ближнем Востоке, которые имели бы комплексные негативные последствия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы категорически против рецидивов вооруженной агрессии. Мы за немедленное прекращение силового вмешательства в дела Ирана, в дела Ливана и необоснованного применения военной силы против гражданских инфраструктурных объектов и в Иране, и в соседних с ним странах, включая объекты ядерной энергетики под гарантиями МАГАТЭ. Конечно же, все это не имеет ни правовых, но моральных оснований", - сказал он на открытии пленарного заседания вторых Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

По мнению Лаврова, возобновление конфликта "имело бы комплексные негативные последствия и для Ближнего Востока, и для мира в целом, включая мировую экономику и торговлю".

"Мы приветствуем все посреднические усилия, направленные на продвижение процесса урегулирования ситуации вокруг Ирана политико-дипломатическими средствами. Выступаем за налаживание прямого честного диалога между ключевыми игроками, продвигаем предложение по компромиссному разрешению проблемы иранских запасов обогащенного урана (об этом президент не раз говорил, эти предложения хорошо известны) и за возобновление диалога о создании системы коллективной безопасности в зоне Персидского залива с участием всех заинтересованных региональных государств и добросовестных внешних игроков, включая и Россию, и Китай, другие страны - постоянные члены Совета безопасности", - указал министр.

Он подчеркнул, что "чтобы совместно гарантировать предсказуемость и устойчивость на пространстве Ближнего Востока, необходим прямой конструктивный диалог между арабскими монархиями и Ираном", в более широком плане - "диалог между суннитской и шиитской фракциями исламского мира".

"Полноценная безопасность и в этом смысле - смысле единства мусульманского мира - может быть только неделимой", - отметил глава МИД РФ.

Сергей Лавров
