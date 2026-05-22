После удара по общежитию в ЛНР президент дал поручения МИД и Минобороны

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Министерству обороны России поручено предложения в связи с ударом Украины по общежитию в ЛНР, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международные сообщества, но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны РФ приказано представить свои предложения", - сказал он.