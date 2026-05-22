Президент России заявил, что удары по общежитию в ЛНР не могли быть случайными

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Никаких объектов военного назначения рядом с общежитием в Старобельске в ЛНР, которое подверглось атаке ВСУ, нет, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Подчеркну, это важно: никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет, - сказал он. - Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание".

"Удар не был случайным. Он прошел в три волны. 16 БПЛА в одно и то же место", - заявил Путин и пообещал, что детали случившегося будут расследованы.

На этом же мероприятии он сообщил, что в Старобельске шесть человек погибли и 15 пропали, назвал удары по общежитию терактом и сообщил, что дал в связи со случившимся поручения министерствам обороны и иностранных дел.

