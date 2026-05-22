Перечень допущенных в работе в такси в РФ автомобилей дополнен кроссовером Omoda C5

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило перечень допускаемых для работы в российском такси автомобилей кроссовером Omoda C5 (суббренд китайской Chery), выпускаемым группой AGR.

Соответствующее распоряжение утверждено правительством 21 мая и опубликовано в пятницу.

Omoda представлена в России тремя моделями - кроссоверами C5 и С7, а также седаном S5. По данным "Автостата", за прошлый год в РФ было продано 28,8 тыс. машин бренда (-42%), в том числе 21,2 тыс. пришлось на C5. По итогам года бренд занял 11-е место в топе наиболее популярных.

Как сообщалось, с 1 марта 2026 г. к работе в такси в РФ стали допускать не все автомобили, а лишь набирающие достаточное количество локализационных баллов по 719-му постановлению правительства; произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), которые были заключены или подверглись изменениям в 2022-2025 гг.; или допущенные к использованию в такси отдельным решением правительства. Для Калининградской области и регионов Сибири закон о локализации такси предусматривает отсрочку - там новые нормы будут применяться с 1 марта 2028 г. Для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 г.

Перечень допущенных к работе в такси автомобилей постоянно актуализируется, сообщал ранее Минпромторг РФ. Согласно последней версии списка в него входят: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Travel, Niva Legend); Sollers (SP7, SF1); Evolute (I-Joy, I-Sky, I-Space) и Voyah (Free, Dream, Passion); "Москвич" (3, 3е, 6, 8, М70, М90); UMO (модель 5), три модели Haval (F7, F7x и Jolion), выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7), локализованные на мощностях "АГР Холдинга" в Калуге.