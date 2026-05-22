Аэропорты Жуковский и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Жуковский и Шереметьево принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в Max в пятницу.

Ранее сообщалось об аналогичных ограничениях в столичных аэропортах Внуково и Домодедово.