Внуково и Домодедово работают по согласованию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации в пятницу вечером.

Согласно сообщению, аэропорты принимают и отправляют самолеты по согласованию "в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - предупредили в агентстве.

Ранее приостановили работу аэропорты Калуги, Краснодара и Геленджика.