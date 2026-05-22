Небензя назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР военным преступлением

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике (ЛНР) является военным преступлением согласно международному праву, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", - сказал он на заседании Совета Безопасности Организации.

Постпред РФ добавил, что "этот преднамеренный удар по гражданскому объекту" был совершен "с целью максимального количества жертв".

"Подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, включая БПЛА, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Мы располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением", - заявил Небензя.