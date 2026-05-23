Пожар произошел на нефтебазе в Новороссийске после атаки БПЛА

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Новороссийске произошел пожар на территории нефтебазы в следствие атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

"В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере Мах.

Загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминала.

На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.