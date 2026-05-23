В больницах ЛНР находятся 10 пострадавших от удара ВСУ в Старобельске

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В больницах Луганской Народной Республики находятся десять пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь, пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал он журналистам в субботу.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова, НМИЦ хирургии имени Вишневского, Сеченовского университета и РДКБ Минздрава России.

Амбулаторную медицинскую помощь получили 32 человека, сообщил Кузнецов.

На месте трагедии дежурят бригады скорой медицинской помощи.

С родственниками пострадавших работают психологи, отметил помощник министра здравоохранения РФ.

Старобельск ЛНР Минздрав Алексей Кузнецов
