МИД РФ заявил, что ДНЯО остается краеугольным камнем международной безопасности

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия считает, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был и остается краеугольным камнем международной безопасности, говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в субботу.

Отмечается, что 22 мая завершилась 11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО, проходившая в Нью-Йорке. "Конференция продемонстрировала острые противоречия между многими государствами-участниками Договора", - сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что "серьезнейшим препятствием для реализации стоящих перед форумом задач явилась агрессия Израиля и США в отношении Ирана". "Конференция оказалась не готовой к тому, чтобы дать выверенную оценку ситуации вокруг Ирана", - заявили в ведомстве.

"Страны Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия всячески препятствовали результативному диалогу, продвигая деструктивную повестку дня, сфокусированную главным образом на критике России, Китая, Ирана и КНДР", - отмечает МИД РФ.

Отсутствие итогового документа "ни в коей мере не ставит под сомнение востребованность самого Договора, который был и остается краеугольным камнем международной безопасности и режима нераспространения ядерного оружия", подчеркивается в заявлении министерства.