Военные РФ уничтожили 11 дронов за шесть часов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 14.00 до 20:00 мск субботы перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

По его данным, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областями и Краснодарским краем.

Утром в субботу в Минобороны сообщали, что российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны за это время сбиты восемь управляемых авиационных бомб.