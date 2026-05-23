Военные РФ уничтожили 11 дронов за шесть часов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 14.00 до 20:00 мск субботы перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

По его данным, дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской областями и Краснодарским краем.

Утром в субботу в Минобороны сообщали, что российские военные за сутки уничтожили 800 украинских беспилотников самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны за это время сбиты восемь управляемых авиационных бомб.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

