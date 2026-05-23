В Новосибирске горит административное здание с автозапчастями

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Калининском районе Новосибирска пожарные тушат возгорание в административном здании, внутри которого находятся автозапчасти и расположены автомастерские, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. Наблюдается плотное задымление на кровле двухэтажной части строения на площади 1500 кв. м. Внутри здания находятся автозапчасти и расположены автомастерские", - говорится в сообщении.