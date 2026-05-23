Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением ограничений осуществляет работу по согласованию с соответствующими органами, сообщает в субботу пресс-служба Росавиации.

"Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, возможны корректировки в расписании рейсов.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.