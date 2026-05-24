Локализовано возгорание инфраструктуры, атакованной БПЛА во Владимирской области

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о локализации пожара, возникшего на инфраструктуре после атаки дронов ВСУ в Камешковском округе.

"Вызванный атакой БПЛА в Камешковском округе пожар локализован на площади 800 кв. м. Открытое горение ликвидировано", - написал он в своем канале в Мах в воскресенье.

Специалисты ГУ МЧС России по Владимирской области продолжают работу, добавил Авдеев.

Ранее он сообщал, что минувшей ночью украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе, в результате чего возникло возгорание на площади 800 кв. м. Пострадавших нет.

