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Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 10,5 км
Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке. Март 2026 года.
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, вечером во вторник (по местному времени) выбросил столб пепла на высоту до 10,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Взрывы выбрасывают пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, а пепловое облако перемещается на 145 км к востоку-юго-востоку от вулкана. Взрывное извержение вулкана продолжается. В любой момент могут произойти пепловые взрывы на высоте до 12 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего "красного".

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч Камчатка РАН
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