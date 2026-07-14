В Краснодарском крае ликвидировали возгорание на Афипском НПЗ после атаки БПЛА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на Афинском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникшее в результате атаки беспилотников на регион, сообщает оперативный штаб Кубани.

Согласно сообщению, в нескольких муниципалитетах региона обнаружили обломки БПЛА. В частности в Северском районе, где расположен НПЗ, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений. Пострадали два человека, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как информировал ранее глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев в своем канале в Мах, во вторник район подвергся массированной атаке БПЛА. По предварительным данным, в поселке Афипском зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и коммерческих объектов.

Оперативный штаб региона позже уточнил, что произошло возгорание на Афипском НПЗ.

"Афипский нефтеперерабатывающий завод" (Краснодарский край) - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Производственная мощность НПЗ составляет 9,1 млн тонн в год.