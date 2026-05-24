Военные заявили о поражении в течение суток объектов нефтепереработки и энергетики Украины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток поразили ряд объектов инфраструктуры Украины, используемых ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего...", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

Отмечается, что также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 149 районах.