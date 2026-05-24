Спасатели нашли двух человек после схода лавины в Чечне, один погиб

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили двух человек, пропавших после схода лавины в Итум-Калинском муниципальном районе Чечни два дня назад, один из них не выжил, сообщил глава администрации муниципалитета Альберт Рабуев.

"Благодаря слаженным действиям спасателей и специалистов пропавших людей удалось обнаружить. К сожалению, одного из них спасти не удалось, однако другого уже доставили в больницу. Его жизнь в безопасности, угрозы его здоровью устранены", - написал Рабуев в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он отметил, что поисковые работы проводились в Терлойском сельском поселении, селе Малхиста и хуторе Терти.