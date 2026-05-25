Аэропорты Нижнего Новгорода и Иванова возобновили обслуживание рейсов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия введенных в ночь на понедельник ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Также возобновил работу и аэропорт Иваново (Южный), заявили в ведомстве. Работа аэропорта была ограничена в ночь на понедельник.



