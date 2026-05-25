Поиск

Аэропорты Нижнего Новгорода и Иванова возобновили обслуживание рейсов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к штатной работе после снятия введенных в ночь на понедельник ограничений, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Также возобновил работу и аэропорт Иваново (Южный), заявили в ведомстве. Работа аэропорта была ограничена в ночь на понедельник.


Росавиация Нижний Новгород Иваново
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал группировку "Восток" в зоне СВО

Мужчина погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Девять муниципальных округов Херсонской области полностью обесточены после атаки БПЛА

Ярославль подвергся массированной атаке беспилотников, пострадала женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу, есть повреждения

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы вновь перекрыто из-за атаки БПЛА

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Двоих пострадавших в Старобельске эвакуируют на лечение в Москву

МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9567 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2315 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов