Экспериментальный правовой режим для агробеспилотников продлен до 26 сентября 2029 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экспериментальный правовой режим (ЭПР) для сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем (СБАС) продлен до 26 сентября 2029 года и расширен на семь регионов.

Соответствующее постановление, подготовленное Минэкономразвития, подписано 22 мая 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Этот ЭПР был введен в сентябре 2023 года, изначально срок его действия был рассчитан до 13 октября 2026 года.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту постановления, продление режима связано с высоким спросом на услуги, которые оказываются с помощью беспилотников.

Число регионов, где он будет действовать, увеличилось до 19. Это Татарстан, Алтайский, Ставропольский и Красноярский края, Новосибирская, Нижегородская, Воронежская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Липецкая, Тамбовская, Ульяновская, Калининградская, Оренбургская, Томская, Иркутская, Челябинская и Омская области.

Во время проведения эксперимента на этих территориях действуют особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Это позволит выполнять такие полеты без излишней нормативной нагрузки, сделает работы с агрохимикатами более безопасными для человека и расширит географию их применения, говорилось в документе.

Как сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме на минувшей неделе, Минсельхоз РФ установил регионам план по увеличению использования беспилотных авиасистем. "У нас есть план, мы установили план регионам по увеличению использования БАСов в ежегодной обработке площадей и повышению, таким образом, эффективности производства", - сказала она.