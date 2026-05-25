Военные сообщили об ударах по складам боеприпасов и горючего

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток нанесли удары по украинским складам с боеприпасами и горючим, инфраструктуре военных аэродромов вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров", - говорится в сообщении министерства.

По данным военного ведомства, также ударами поражены пункты временной дислокации украинских сил в 142 районах.