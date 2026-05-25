Путин и король Бахрейна провели телефонный разговор

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях", - отмечается в сообщении.

"В ходе обсуждения обстановки на Ближнем Востоке лидерами подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона", - информирует пресс-служба.

Бахрейн Владимир Путин
