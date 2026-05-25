ВС РФ инициировал антикоррупционные иски в отношении судей из Москвы и КЧР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России инициировал подачу антикоррупционных исков в отношении двух судей, сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

"По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской республики Альбины Адзиновой", - отмечается в сообщении.

По данным суда, основанием для антикоррупционных мер явились выявленные у судей и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам.