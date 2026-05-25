РФ с 2023 г. заключила со странами Африки оборонные контракты более чем на $20 млрд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - РФ с 2023 года заключила со странами Африки контракты в сфере военно-технического сотрудничества на сумму свыше $20 млрд, развиваются проекты технологического партнерства, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сегодня в числе партнеров Рособоронэкспорта 46 стран Африки, с которыми заключены межправительственные соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Доля континента в портфеле заказов компании составляет 30%, и свыше 1,7 млрд долл. приходится на контракты по проектам технологического сотрудничества", - отметил Михеев, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" ко Дню Африки.

"Благодаря достигнутым в ходе саммита Россия-Африка договоренностям и последующей активной работе "Рособоронэкспорта" с 2023 года по настоящий момент со странами континента подписано порядка 150 контрактных документов на сумму более 20 млрд долл. При этом спецэкспортер продолжает выстраивать и расширять военно-техническое и военно-технологическое сотрудничество с африканскими партнерами", - отметил гендиректор "Рособоронэкспорта".

В пресс-службе сообщили, что "Рособоронэкспорт" развивает сотрудничество с африканскими партнерами "на взаимовыгодных условиях, предлагая прямые поставки российской оборонной продукции и помощь в реализации различных инфраструктурных проектов".

Рособоронэкспорт Александр Михеев
