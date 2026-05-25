Закон об оплате сверхурочной работы подписан президентом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании порядка оплаты сверхурочной работы. Закон официально опубликован.

Закон меняет трудовое законодательство, предусматривая установление возможности увеличения продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год, в случае если это закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

"Согласно закону, работники, работающие свыше 120 часов в год, получают право на один день за счет работодателя для прохождения диспансеризации. С учетом всех этих ограничений мы понимаем, что работодатели будут использовать подобную норму крайне редко. Это будет в основном на предприятиях оборонной промышленности, где работа происходит в три смены, а также ограничена возможность приема новых сотрудников, имеющих допуск и необходимую квалификацию", - комментировал ранее замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Закон также вводит единый порядок оплаты труда сверхурочной работы с учетом рабочего времени исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день (смену) учетного периода (до 120 часов: первые два часа - с коэффициентом 1,5, последующие часы - с коэффициентом 2, начиная со 121-го часа - с коэффициентом 2). При этом конкретные размеры оплаты сверхурочной работы могут определяться коллективным договором или соглашением, а по желанию работника вместо повышенной оплаты сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, за исключением ряда случаев, предусмотренных Трудовым кодексом.

Одновременно в целях обеспечения сохранения здоровья работников законом устанавливаются дополнительные гарантии для работников, привлекаемых к сверхурочной работе, в части обязательности прохождения ими ежегодной диспансеризации с правом на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением места работы и среднего заработка, а также медицинских осмотров перед началом сверхурочной работы.

Закон также снимает запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

По данным социологических опросов, институт сверхурочной работы востребован среди граждан России, говорится в пояснительной записке. Так, около 90% граждан готово осуществлять сверхурочную работу, при этом 28% готовы выполнять сверхурочную работу в целях получения дополнительного заработка.

Однако действующее правовое регулирование института сверхурочной работы (максимальный порог сверхурочных часов - не более 120 часов) не позволяет работодателям оформлять переработку работника как сверхурочную работу, в связи с чем, по данным опросов, только 11% от всех работающих сверхурочно получают дополнительную оплату за сверхурочную работу, отмечается в пояснительной записке.

Установление возможности увеличения предельного количества часов сверхурочной работы в год позволит разрешить указанную проблему, предоставив работодателям возможность активнее привлекать работников (с их согласия) к сверхурочной работе, а работникам повысить уровень оплаты своего труда, также указывается в документе.

В процессе работы над инициативой из нее была изъята норма, предусматривающая право работодателя уведомлять работника об увольнении в электронном виде. Она предусматривала, что электронное предупреждение о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации будет считаться врученным с момента его размещения в личном кабинете гражданина на цифровой платформе "Работа в России".

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Андрей Исаев Владимир Путин
