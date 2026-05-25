Решетников заявил о перспективах строительства в Бразилии новых энергоблоков

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия видит перспективы сооружения в Бразилии дополнительных энергоблоков российского дизайна и большой, и малой мощности, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании российско-бразильской межправкомиссии в Бразилиа.

"В сфере использования атомной энергии "Росатом" полностью обеспечивает потребности АЭС Бразилии, поставляет радиоизотопы, необходимые для научных исследований и для здравоохранения, - сказал он. - Видим перспективы в области сооружения дополнительных энергоблоков российского дизайна и большой, и малой мощности".