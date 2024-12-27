Синод РПЦ разжаловал и отправил на пенсию митрополита Илариона (Алфеева)

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислил его на покой, говорится в журналах заседания Синода, прошедшего в пятницу в Москве.

Синод также попросил патриарха Кирилла "обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя".

Временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Что касается отправленного сегодня в отставку митрополита Илариона, то местом его служения Синод определил храм Петра и Павла в Карловых Варах.

Ранее в Сети получили широкое распространения материалы, указывающие на неподобающие отношения митрополита Илариона со своим келейником.