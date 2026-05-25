Митрополит РПЦ Иларион задержан в Чехии за перевозку неизвестного вещества

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион оказался в минувшее воскресенье в центре скандала в Карловых Варах, где служит в настоящее время.

После отъезда от православного храма Петра и Павла автомобиль, в котором находился митрополит, был остановлен сотрудниками полиции. Телеграм-канал архиерея сообщает, что в ходе досмотра в багажнике машины обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.

Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещённых веществ и считает произошедшее провокацией.

"Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня как для священнослужителя само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего", - заявил он.

Телеграм-канал митрополита также сообщает, что данному инциденту предшествовал длительный период давления на этого архиерея и православную общину в Карловых Варах. В последние месяцы митрополит Иларион якобы неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.

Полтора года назад митрополит Иларион (Алфеев) решением Синода был почислен на покой (на пенсию) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши.

