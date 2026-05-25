В Херсонской области нарушено электроснабжение пяти муниципалитетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В пяти муниципалитетах Херсонской области нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Аварийные отключения коснулись Скадовского, Голопристанского, Алешкинского, а также частично Каланчакского и Чаплинского МО (муниципальных округов - ИФ)", - написал он в мессенджере.

Причину отключения он не назвал, но сообщил, что аварийные службы работают на месте и занимаются восстановлением подачи электричества.

Херсонская область второй раз за день частично обесточена. Утром, отключения затронули девять округов. Причиной стала атака украинских БПЛА. Электроснабжение восстановили примерно через полтора часа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
Херсонская область Владимир Сальдо
