В Херсонской области нарушено электроснабжение пяти муниципалитетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В пяти муниципалитетах Херсонской области нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Аварийные отключения коснулись Скадовского, Голопристанского, Алешкинского, а также частично Каланчакского и Чаплинского МО (муниципальных округов - ИФ)", - написал он в мессенджере.

Причину отключения он не назвал, но сообщил, что аварийные службы работают на месте и занимаются восстановлением подачи электричества.

Херсонская область второй раз за день частично обесточена. Утром, отключения затронули девять округов. Причиной стала атака украинских БПЛА. Электроснабжение восстановили примерно через полтора часа.