Международный форум по безопасности стартует в Подмосковье

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Первый Международный форум по безопасности пройдет в Подмосковье 26-29 мая, запланировано проведение около 40 двухсторонних встреч, а также подписание 10 соглашений и меморандумов.

В Совбезе РФ заявляли, что в форуме примут участие более 140 иностранных делегаций из более чем 120 стран, среди них 12 - из недружественных государств. Запланировано проведение 40 двусторонних встреч по линии Совета безопасности и 85 по линии заинтересованных ведомств.

По информации пресс-службы аппарата СБ РФ, почти все страны Африки направили своих представителей, а также все партнеры из стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки.

28 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу откроется XIV международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В ней примут участие 14 делегаций из международных организаций.

На 29 мая намечены двусторонние встречи российских и зарубежных экспертов, официальных лиц и делегаций, сообщали в СБ РФ.

В рамках форума будут организованы шесть многосторонних встреч (БРИКС, СНГ, Россия-АСЕАН, Россия-Центральная Азия, Россия-страны Сахеля, брифинг для стран Африки).

В Совбезе сообщали, что запланировано 21 мероприятие в формате "круглых столов", конференций, дискуссионных панелей и стратегических сессий, а также 25 выставочных экспозиций.

По информации Совбеза, подано более 120 заявок от иностранных журналистов из 17 стран, в том числе из США, Британии, Германии и Японии.

Первый Международный форум по безопасности пройдет в Московской области на площадках "Лайв Арена" и центрального парка "Патриот".

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что в рамках деловой программы компания проведет встречи и переговоры с партнерами в двустороннем формате и в составе российской делегации.

Также в пресс-службе сообщили, что на выставке "Рособоронэкспорт" представит зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", РЛС "Гармонь-МЕ", а также образцы снайперского вооружения и экипировку военнослужащих.