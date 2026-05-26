Военные РФ заявили об уничтожении более сотни пунктов управления дронами ВСУ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад", "Север" и "Южной" уничтожили 101 украинский пункт управления беспилотниками, заявили российские военные во вторник.

"Вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink, 17 наземных робототехнических комплексов и три полевых склада боеприпасов", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

Представитель группировки "Север" Василий Межевых сообщил, что за сутки группировка вскрыла и уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы, 35 пунктов управления БПЛА, 46 дронов самолетного типа и 27 тяжелых боевых октокоптеров R-18 ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, славянском и константиновском направлениях уничтожены 13 антенн связи и БПЛА, четыре терминала Starlink, 14 наземных робототехнических комплексов. Поражены 11 пунктов управления БПЛА, а также 32 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ", - заявил начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 мая 2026 года Военная операция на Украине
Starlink ВСУ
