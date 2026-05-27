Российские военные сообщили об уничтожении 135 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Группировки "Запад", "Север", "Восток" и "Южная" за сутки уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками, сообщили российские военные в среду.

"Вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления беспилотной авиацией, станция спутниковой связи Starlink", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Леонид Шаров.

По его словам, расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами группировки "Запад" сбиты 32 украинских беспилотника самолетного типа и 67 тяжелых боевых гексакоптеров.

Начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых сообщил, что подразделениями группировки уничтожен 41 пункт управления дронами ВСУ, сбиты 40 БПЛА самолетного типа и 33 тяжелых боевых дрона R18.

Группировкой "Восток" ликвидирован 31 пункт управления беспилотной авиацией ВСУ, уничтожены 28 дронов, восемь станций Starlink, проинформировал представитель группировки Михаил Герасимов.

По словам начальника пресс-центра "Южной" группировки Вадима Астафьева, в зоне ответственности группировки поражены пять украинских пунктов управления БПЛА, 11 дронов, 18 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ.

"Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 10 антенн связи, шесть терминалов Starlink, пять наземных робототехнических комплексов", - сказал Астафьев.